Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy
-1min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy
-1min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy
-1min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy
-1min
Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las repercusiones y los partidos de hoy
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Investigan a Adorni por un gasto de $8 millones en sábanas de lujo
📰 Un vocero con su fina ropa blanca
Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba sobre Indio Cuá, en busca de nuevas compras suntuosas para la propiedad del country.
18 de junio de 2026 - 23:57
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La casa del country aparece como una de las piezas centrales de la investigación.
La casa del country aparece como una de las piezas centrales de la investigación.
Imagen Web
Temas en esta nota:
Manuel Adorni
Corrupción
Últimas Noticias
Grupo K del Mundial 2026
Colombia vs Uzbekistán: el partido, minuto a minuto
El fiscal Domínguez presentó una batería de pruebas en su contra
Piden indagar a José Luis Espert por lavado de dinero
Por
Raúl Kollmann
La oposición tiene los votos para remover al jefe de Gabinete
La Casa Rosada tuvo que ceder en el Congreso para salvar a Adorni
Por
Paula Marussich
En Toronto, por el Grupo L
Ghana venció 1-0 a Panamá, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
Exclusivo para
Donde murieron más de 175 personas, la mayoría niñas
Trump afirmó que el bombardeo a la escuela en Irán fue un error
Cayó la cotización de bonos de deuda; subió el riesgo país
Leve ajuste al alza del dólar
Por la menor actividad económica, bajan los ingresos
Pierde fuerza el superávit fiscal
Por
Mara Pedrazzoli
Tenía 94 años
Adiós a Luis Víctor Gentilini, todoterreno del folklore
Por
Santiago Giordano
El País
El fiscal Domínguez presentó una batería de pruebas en su contra
Piden indagar a José Luis Espert por lavado de dinero
Por
Raúl Kollmann
La oposición tiene los votos para remover al jefe de Gabinete
La Casa Rosada tuvo que ceder en el Congreso para salvar a Adorni
Por
Paula Marussich
A 70 años de los crímenes
La impunidad de los crímenes de la dictadura de Aramburu comienza a resquebrajarse.
Tu hermoso lío
Por
Charly Pisoni
Economía
Tensiones en la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires
La industria cae, los servicios repuntan
Por
Juan Garriga
Cayó la cotización de bonos de deuda; subió el riesgo país
Leve ajuste al alza del dólar
Por la menor actividad económica, bajan los ingresos
Pierde fuerza el superávit fiscal
Por
Mara Pedrazzoli
Advertencia de la UTA en un conflicto por salarios
Puede haber paro de colectivos
Sociedad
La Asociación de Loterías Estatales denuncia a la empresa por operar como una casa de juegos
Tarjeta amarilla a Mercado Pago por las apuestas
Por
Soledad Ferrari
Por abuso sexual infantil
El procesamiento de Marcelo Porcel quedó firme e inapelable: se espera el sorteo para el juicio oral
La fiscalía busca una pena efectiva de cárcel
Procesaron al argentino detenido en Brasil por racismo
En reclamo por la obra social y los concursos
Investigadores del Conicet realizaron una toma pacífica del edificio
Deportes
Grupo K del Mundial 2026
Colombia vs Uzbekistán: el partido, minuto a minuto
En Toronto, por el Grupo L
Ghana venció 1-0 a Panamá, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
Se impuso ante Panamá con un gol agónico de Yirenkyi
Ghana lo ganó en el descuento
Se impuso 4 a 2 en el partido que abrió el Grupo L del Mundial
Inglaterra es cosa seria: goleó a Croacia y ratificó por qué es candidato