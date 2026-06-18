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El País

A pesar de la presión, la Casa Rosada aún lo sostiene en el cargo

Adorni, el ancla que amarra a Milei

El Gobierno sostiene al funcionario jugando al límite político. El Presidente viajará con el jefe de Gabinete a Rosario pese a las críticas de propios y aliados.

Por Melisa Molina
Milei sigue respaldando a su jefe de Gabinete envuelto en escándalos. JUAN MABROMATA. AFP

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