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Los legisladores, en una audiencia, derogaron 17 leyes y 19 ordenanzas
Aprobaron una ley ómnibus y tomar más deuda- Clone
A imagen y semejanza de Nación, la Ciudad ya tiene su “Ley hojarasca”. Y se aprobó pedir 1.350 millones de dólares para la Línea F, cuyos plazos previstos se mantienen.
Por
Santiago Brunetto
19 de junio de 2026 - 23:07
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Bluesky
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Línea F subte
Aprobaron tomar deuda por 1.350 millones de dólares para las obras.
Archivo -
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