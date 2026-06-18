📰 Todos los goles, todos

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Juan José Panno
Por Juan José Panno
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 18: Referee Tori Penso looks on during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Czechia and South Africa at Atlanta Stadium on June 18, 2026 in Atlanta, Georgia. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Justicia La estadounidense Tori Penso, árbitra principal del partido entre República Checa y Sudáfrica. AFP. Getty Images via AFP

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