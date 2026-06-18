Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Suiza vs. Bosnia-Herzegovina: el partido minuto a minuto
42 min
A qué hora juegan Canadá y Qatar por el Mundial 2026, dónde verlo en vivo y formaciones
-1min
Mundial 2026: los partidos de hoy y la preparación de Argentina para jugar con Austria
12 min
Suiza vs. Bosnia-Herzegovina: el partido minuto a minuto
42 min
A qué hora juegan Canadá y Qatar por el Mundial 2026, dónde verlo en vivo y formaciones
-1min
Mundial 2026: los partidos de hoy y la preparación de Argentina para jugar con Austria
12 min
Suiza vs. Bosnia-Herzegovina: el partido minuto a minuto
42 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Fast Food
📰 Todos los goles, todos
Fast Food
Por
Juan José Panno
19 de junio de 2026 - 19:50
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Justicia
La estadounidense Tori Penso, árbitra principal del partido entre República Checa y Sudáfrica.
AFP. Getty Images via AFP
Temas en esta nota:
Fútbol
Mundial 2026
Últimas Noticias
El organismo solicita regular el poder político y digital que ejercen Musk, Zuckerberg y Altman
Naciones Unidas busca poner un freno a los “oligarcas tecnológicos”
Por
Pablo Esteban
“Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas"
La misión humanitaria que fue deportada de Bolivia exige una audiencia con el canciller argentino
Femicidio de Agostina
¿Quién es Soledad Andreani y qué se espera de su declaración este viernes?
Fundación Huésped y Pampa Energía unen esfuerzos para dar respuesta a una demanda creciente: la atención de la salud sexual
Exclusivo para
¡Participá por un ejemplar de Contratapas de Osvaldo Soriano!
Por las reformas en la casa de Adorni
Intiman al contratista de Adorni a entregar documentación sobre su actividad económica
Viaje confirmado a Sudamérica
El Papa visitará Perú en noviembre y se acerca a la Argentina
Aplican un protocolo ilegal
Demandan al municipio de San Isidro por obstaculizar el acceso al aborto legal
El País
“Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas"
La misión humanitaria que fue deportada de Bolivia exige una audiencia con el canciller argentino
Tras días de largas filas en Anses
Marcha atrás del Gobierno: la SUBE no reemplaza al CUD para viajar gratis en trenes y colectivos
Se avecina una tormenta en Rosario
Villarruel participará en el acto por el Día de la Bandera: se cruzará con Manuel Adorni en medio de la polémica
Por las reformas en la casa de Adorni
Intiman al contratista de Adorni a entregar documentación sobre su actividad económica
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 18 de junio de 2026
Por la menor actividad económica, bajan los ingresos
Pierde fuerza el superávit fiscal
Por
Mara Pedrazzoli
Cayó la cotización de bonos de deuda; subió el riesgo país
Leve ajuste al alza del dólar
Tensiones en la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires
La industria cae, los servicios repuntan
Por
Juan Garriga
Sociedad
El organismo solicita regular el poder político y digital que ejercen Musk, Zuckerberg y Altman
Naciones Unidas busca poner un freno a los “oligarcas tecnológicos”
Por
Pablo Esteban
Fundación Huésped y Pampa Energía unen esfuerzos para dar respuesta a una demanda creciente: la atención de la salud sexual
Las empresas tienen doce meses para adecuarse a la normativa
Emiratos Árabes Unidos prohibió las redes sociales para menores de 15 años
Tiene una cola larga y peluda
El Conicet descubrió una nueva especie de roedor en las sierras de Córdoba
Deportes
Todos los goles, todos
Por
Juan José Panno
Por el Grupo L del Mundial 2026
República Checa y Sudáfrica empataron 1-1: el partido, minuto a minuto
Grupo B de la Copa del Mundo
A qué hora juegan Canadá y Qatar por el Mundial 2026, dónde verlo en vivo y formaciones
"Pedimos responsabilidad"
La familia Messi emitió un comunicado por la salud de Jorge y aseguró que está “evolucionando favorablemente”
Por
Cristian Dellocchio