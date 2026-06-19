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El grupo Meneses acompaña al plantel argentino en motorhome
📰 Le hicieron una canción a Messi y lo siguen por EE. UU.
El líder Santiago bautizó a la banda con su apellido, y junto a Daniel Leonetti buscan llegar lo más cerca posible del capitán argentino para mostrarle la melodía.
Por
Adrián De Benedictis
20 de junio de 2026 - 20:41
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El grupo Meneses viaja por Estados Unidos en motorhome.
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