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Cultura

MUSICA Gerónimo Rauch, de la pantalla a escenarios mundiales

📰 “Poder jugar a ser otro es algo maravilloso”

El actor y cantante puede considerarse un todoterreno: a su labor en el legendario musical le suma discos con versiones de The Beatles y del estadounidense Frank Wildhorn.

Por Laura Gómez
Gerónimo Rauch
"El salto más importante para Valjean es comprender que existe un amor superior al de uno mismo." Gentileza -

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