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TEATRO Lorena Vega y Carla Peterson protagonizan "Sottovoce" en El Nacional
📰 “Los actores decimos la verdad cuando actuamos”
De largo y diverso recorrido, las actrices se encuentran por primera vez en un escenario, en la obra en la que comparten cartel con Adrián Suar y Fernán Mirás.
Por
Emanuel Respighi
20 de junio de 2026 - 19:38
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“Sottovoce lee a la comedia tradicional argentina”, dicen Lorena Vega y Carla Peterson.
guadalupe lombardo
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