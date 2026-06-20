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Se impuso 1 a 0 ante Escocia y olfatea la clasificación

📰 Marruecos hizo la del madrugón

FOXBOROUGH (United States), 20/06/2026.- Morocco midfielder Neil El Aynaoui (C) steals the ball from Scotland midfielder John McGinn (bottom)
Marruecos avanza El Aynaoui se lleva la pelota dejando atrás a McGinn. GREG M. COOPER. EFE

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