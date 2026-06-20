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Estados Unidos se impuso 2-0 a Australia y se clasificó
📰 No es sólo un simple anfitrión
20 de junio de 2026 - 21:00
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Estados Unidos mostró que tiene mucho poder de fuego.
STEPHAN BRASHEAR. EFE
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