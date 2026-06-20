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Rosario|12

Más de 45 mil millones de pesos invierte el Estado en Empalme

📰 Obras para dos barrios del noroeste rosarino

Contempla la ejecución de pavimento definitivo, apertura de calles y construcción de plazas y parques, entre otras mejoras calificadas como “históricas” por Javkin.

Javkin en vecinal Empalme Graneros
Prensa Municipalidad Rosario

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