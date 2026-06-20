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El gobierno sale a perseguir migrantes

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El precio del petróleo cerró una semana de fuerte volatilidad

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El anuncio se demora porque los adjudicatarios piden tener una firma "limpia"

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Economía

La crisis de ventas lleva a niveles récord la cantidad de productos “vencidos” y el negocio se derrumba

Postales de una economía de “basura” y canchas de pádel

Por Leandro Renou

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El Puerto de Frutos también hace agua

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Entre oscilaciones y tendencia descendente

La economía se debilita y el empleo cae

Sociedad

El orígen de la lucha en las rutas contra el neoliberalismo en Neuquén

A 30 años del primer piquete de Cutral Co y Plaza Huincul

Por Bárbara Schijman
La víctima tenías 42 años

Un muerto en un accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Sucedió a la altura de Pacheco

Murió una nena de seis años por un choque en la Panamericana

Frío y nubes en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de junio

Deportes

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A pesar de la dolencia pudo entrenarse este sábado junto a sus compañeros

Montiel sintió otra molestia y está en duda para Austria

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Túnez vs Japón: a qué hora juegan, dónde verlo y posibles formaciones