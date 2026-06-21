📰 El gran capitán - Clone

Maestro indiscutido del terror, padre fundador del policial, Edgar Allan Poe es uno de los narradores y teorizadores de la poesía y el cuento de mayor vigencia y modernidad pese al tiempo transcurrido. La edición de sus “Cuentos completos” por Páginas de Espuma en una edición comentada e íntegra, lo coloca nuevamente en el centro de la escena. Mariana Enriquez recorre los principales cuentos de Poe para destacar sus elementos más originales, que en la primera mitad del siglo XIX generaron un corpus de sólida tradición y futuro inagotable.