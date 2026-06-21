Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Patricio Barton presenta hoy su libro

📰 Literatura del buen humor

Libro Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Será el sábado 27 de junio

Vuelve Luz de Fuego, la tradicional Fogata de Parque Avellaneda, una celebración popular a cielo abierto

El número uno nacional se lució en el césped británico y ganó el torneo más valioso de su carrera

Francisco Cerúndolo, campeón en Queen’s en un día del padre mágico: “Se conectan los planetas y ocurren estas cosas”.

Por Pablo Amalfitano

Revancha de una guerra perdida

Por Gustavo Veiga
Elecciones en Colombia

Las dos Bogotá: la capital colombiana define el balotaje en clave de contraste

Por Mercedes López San Miguel

Exclusivo para

¿Agoniza la web tal como se la conoció hasta ahora?

Sin lugar para los humanos

Por Esteban Magnani
China está lanzando modelos muy potentes y más económicos

La guerra fría por la IA

Por Federico Kucher
Entrevista a Juliana Di Tullio sobre el encarcelamiento de CFK

“Una democracia contra el paredón”

Por Sebastián Cazón
Se derrumbó la credibilidad de Adorni, incluso dentro del núcleo duro libertario

Un jefe de Gabinete más solo, limitado y débil

Por Analía Argento

El País

El triunfo del cualquiercosismo

Un mundial de falsedades

Por Eduardo Aliverti
Entrevista a Juliana Di Tullio sobre el encarcelamiento de CFK

“Una democracia contra el paredón”

Por Sebastián Cazón
Se derrumbó la credibilidad de Adorni, incluso dentro del núcleo duro libertario

Un jefe de Gabinete más solo, limitado y débil

Por Analía Argento
Miles de personas se sumaron al banderazo en Parque Lezama a un año de la detención de CFK

“Queremos tenerla a Cristina de candidata”

Por Paula Marussich

Economía

Cuarto año consecutivo de caída

Día del Padre: muchas promociones, pocas ventas

Mientras hablamos de Adorni

Por Hernán Letcher
Proyecto de súper RIGI y cambios a la ley de Sociedades

Dos leyes para habilitar la impunidad artificial

Por Raúl Dellatorre
La crisis de ventas lleva a niveles récord la cantidad de productos “vencidos” y el negocio se derrumba

Postales de una economía de “basura” y canchas de pádel

Por Leandro Renou

Sociedad

Será el sábado 27 de junio

Vuelve Luz de Fuego, la tradicional Fogata de Parque Avellaneda, una celebración popular a cielo abierto

Empezó el invierno

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 21 de junio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 21 de junio

El campeonato de fútbol podría generar 9 millones de toneladas de CO2

El Mundial en llamas y el medio ambiente en el horno

Por Soledad Ferrari

Deportes

El número uno nacional se lució en el césped británico y ganó el torneo más valioso de su carrera

Francisco Cerúndolo, campeón en Queen’s en un día del padre mágico: “Se conectan los planetas y ocurren estas cosas”.

Por Pablo Amalfitano

Revancha de una guerra perdida

Por Gustavo Veiga
"No agregan nada y quitan mucho"

Marcelo Bielsa contra las pausas de hidratación del Mundial 2026

Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs. Irán, el partido minuto a minuto