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La presión de Macri sobre Milei para que despida a Adorni
📰 “Lo echás vos o lo echo yo”
Legisladores del PRO evalúan apoyar la moción de censura si nada cambia. El líder del PRO dirige la estrategia desde el exterior.
23 de junio de 2026 - 1:08
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Macri volverá al país para encabezar un nuevo acto partidario.
Macri volverá al país para encabezar un nuevo acto partidario.
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