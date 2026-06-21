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Creció viendo a su madre arquera y hoy es defensor de los All Whites

📰 Madre, hijo y un legado mundialista

Jenny Bindon disputó, con Nueva Zelanda, los Mundiales de 2007 y 2011. Tyler siguió sus pasos y se estrenó en esta edición del certamen.

Por Malva Marani
Tyler Bindon cumple el sueño de disputar un Mundial de fútbol, como lo hizo su madre. ORLANDO RAMIREZ. Getty Images via AFP

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