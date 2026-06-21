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Miles de personas se sumaron al banderazo en Parque Lezama a un año de la detención de CFK
“Queremos tenerla a Cristina de candidata”
Una multitud abrazó a la expresidenta y el peronismo reclamó por su libertad. “Necesitamos tener de nuevo a alguien que cuide a los argentinos”, expresó Máximo Kirchner.
Por
Paula Marussich
22 de junio de 2026 - 0:52
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“Cristina está presa por las cosas que hizo bien por este país”, resonó en Parque Lezama.
Enrique García Medina
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