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Cultura

MUSICA Pedro Aznar y David Lebon en una noche de belleza absoluta

📰 Serú, mucho más que nostalgia

El dúo abrió en el Arena una serie de presentaciones con canciones inoxidables y una performance impecable, pura emoción y verdad.

Eduardo Fabregat
Por Eduardo Fabregat
FOTO ALEJANDRO LEIVA recital pedro aznar david lebon serun giran movistar arena
Si esas canciones son indiscutibles, también lo son los punteos de David y los dedos mágicos dde Pedro. ALEJANDRO LEIVA

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