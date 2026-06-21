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¿Agoniza la web tal como se la conoció hasta ahora?

📰 Sin lugar para los humanos

Ante el creciente uso de IAG como fuente de información, la web se vacía de usuarios. Quienes quieren ofrecer sus productos se ven obligados a colar contenidos engañosos.

Esteban Magnani
Por Esteban Magnani
Reddit
Reddit debió bloquear contenido engañoso vinculado al tema de la salud. Archivo -

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