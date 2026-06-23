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La UNR mantiene su posición en un ránking internacional
📰 El resultado del esfuerzo común
La consultora británica Quacquarelli Symonds situó a la Universidad de Rosario en el cuarto puesto nacional y el 62 regional.
23 de junio de 2026 - 21:00
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La UNR mantuvo su lugar en el ránking en un contexto de desfinanciamiento nacional.
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