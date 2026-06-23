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El Gobierno habilita a lanzar deuda con ley de Nueva York
📰 Piedra libre para emitir deuda
El Ministerio de Economía podrá tomar deuda con organismos internacionales por hasta 5000 millones de dólares.
23 de junio de 2026 - 11:14
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La baja del riesgo país facilita a Luis Caputo la colocación de deuda.
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