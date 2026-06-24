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MUSICA Juan Sebastián Delgado y el disco "Tangos imaginarios"
📰 “No son versiones, sino posibles lecturas”
Con el cello al frente e invitados de fuste, el músico buscó abarcar a artistas supuestamente disímiles como Piazzolla y Gardel, pero no con la intención de un homenaje.
Por
Andrés Valenzuela
24 de junio de 2026 - 20:07
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