Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Bajaron la lista de Milei en las elecciones estudiantiles de la UTN

📰 Sin la vicepresidencia por truchar una firma

Una alumna encontró su nombre en la lista de candidatos de Universitarios por la Libertad, pero nunca dio su consentimiento. Denuncia que falsificaron su firma.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El deterioro progresivo de las funciones cognitivas

Olivia, la obra de teatro que despierta conciencia sobre la demencia

Por Cristian Rodríguez y Martín Smud
El hilo invisible de la memoria

Restauración, pañuelos y emoción para mantener presentes a las estudiantes desaparecidas

Fanatismo albiceleste

Mundial 2026: Camila Morrone, la última fanática de Lionel Messi

Legislatura bonaerense

El Senado completó tres sillas en el Consejo de la Magistratura en una sesión con cruces y reproches

Por María Belén Robledo

Exclusivo para

Señaló fallas mecánicas en la unidad

Declaró el chofer que protagonizó el atropello fatal en Mar del Plata: “No pude hacer nada”

Es por el ataque del Gobierno a 400 Convenios Colectivos de Trabajo

El triunvirato de la CGT evalúa medidas mientras los gremios duros piden un paro de 36 horas

Un clásico de la literatura argentina

A 100 años de la publicación de “El juguete rabioso”, de Roberto Arlt

Por Laura Haimovichi
La sobrevida del jefe de gabinete

Con el apoyo inestimable del PRO y la UCR, el Gobierno blindó a Adorni en el Congreso

Por Paula Marussich

El País

Doble discurso en el Congreso

Blindaron a Adorni y ahora el PRO amenaza con interpelarlo en el Senado

Un alfil de Bullrich

Quién es Martín Matzkin, el diputado que juró en lugar del nuevo vocero presidencial

Lo anunció Juan Schiaretti

Súper RIGI: diputados de Provincias Unidas adelantaron cómo votarán el proyecto del Gobierno

Tenía media sanción del Senado

El Congreso aprobó el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre

Economía

Equivale a casi cuatro veces del total invertido

Ahorro millonario por el gasoducto Kirchner

Aún con regalos impositivos y favores a empresas, los desembolsos no aparecen

Javier Milei en el país donde nadie invierte

Por Leandro Renou
La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de junio de 2026

Desde enero a hoy no hubo un mes con suba del gasto de los hogares

El consumo no puede contra el ajuste de Milei

Por Leandro Renou

Sociedad

Desaparición y muerte en Salta

Detienen al novio de la niñera hallada muerta

Lo atendieron en la internación domiciliaria

Audiencia clave en el juicio por la muerte de Maradona: mañana declaran tres enfermeros

Señaló fallas mecánicas en la unidad

Declaró el chofer que protagonizó el atropello fatal en Mar del Plata: “No pude hacer nada”

Escaparon entre 60.000 y 80.000 abejas

Estados Unidos: volcó un camión que transportaba más de 400 colmenas de abejas y tuvieron que cerrar las rutas

Deportes

Se define el Grupo C

Marruecos vs. Haití: el partido, minuto a minuto

Se define el Grupo C

Escocia vs. Brasil: el partido, minuto a minuto

Se definió el Grupo B

Bosnia-Herzegovina derrotó 3-1 a Qatar: el partido, minuto a minuto

Se definió el Grupo B

Suiza le ganó 2-1 a Canadá: el partido, minuto a minuto