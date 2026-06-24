📰 Suiza se aseguró el grupo B

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Derrotó a Canadá en Vancouver, y Bosnia venció a Qatar
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25 de junio de 2026 - 22:12
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Suiza celebra el primer gol ante Canadá en Vancouver.
AFP. Getty Images via AFP
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