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El País

Presentó un proyecto de interpelación, aunque aceptó las reglas del oficialismo

📰 El PRO amenaza a Adorni, pero juega con el Gobierno

El Senado debatirá hoy la citación al jefe de Gabinete. Bullrich acordó con los aliados que se necesitarán dos tercios para aprobarla. Los cuestionamientos del peronismo.

Por Sebastián Cazón
Paula Marussich
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