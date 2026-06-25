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Cultura

MÚSICA María Castillo de Lima protagonizará la ópera de Puccini

“Entiendo a Turandot desde mi propia historia”

La cantante se convertirá en la primera soprano trans de la historia de la lírica nacional en asumir el complejo papel de la gélida princesa de Oriente en la ópera de Puccini.

Santiago Giordano
Por Santiago Giordano
Maria Castillo de Lima
Maria Castillo de Lima A Maria Castillo de Lima se la podrá ver desde hoy en el Teatro Avenida. Sin Credito

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