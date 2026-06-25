La Corte avala la mano dura contra los migrantes

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26 de junio de 2026 - 21:52
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Florida Governor press conference at Alligator Alcatraz detention center
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo a la prensa que el centro de detención "Alcatraz del Caimán" fue cerrado.
EFE. EFE
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