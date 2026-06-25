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El País

El peronismo cuestionó al oficialismo por no dar la cara en el Senado

“Tienen vergüenza de presentarse”

El bloque opositor denunció que el Gobierno y los aliados hicieron caer la sesión e impusieron “los dos tercios” para salvar a Adorni.

SEnado El jefe del bloque peronista, José Mayans, fustigó al oficialismo. SENADO ARGENTINA. Charly Diaz Azcue

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