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Rosario|12

Del Frade testificó en la causa "Laguna Paiva II"

📰 El abandono de niños, a juicio

El diputado brindó su testimonio judicial como periodista de investigación. El veredicto está programado para el 30 de julio.

Del Frade declaró en la causa Laguna Paiva. Gentileza Jose Cettour

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