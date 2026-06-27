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Mundial de Fútbol 2026

El cierre de la primera fase muestra las fallas del torneo XXL de la FIFA

📰 El Mundial de 48 equipos, cuando más es menos

Combo negativo: surgidos de los repechajes que no dieron la talla, debutantes que aportaron poco y partidos con escasa agresividad por resultados convenientes para ambos.

Por Pablo Vignone
Uzbekistán ante Portugal, uno de los partidos sin equivalencias de la primera fase. SAM WASSON. EFE

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