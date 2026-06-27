Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Argentina vs Jordania hoy, lo que ya definió Scaloni y las dudas que persisten
-1min
Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Austria: la clasificación, minuto a minuto
-1min
Argentina vs Jordania hoy, lo que ya definió Scaloni y las dudas que persisten
-1min
Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Austria: la clasificación, minuto a minuto
-1min
Argentina vs Jordania hoy, lo que ya definió Scaloni y las dudas que persisten
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Infantil
📰 Luna gatuna
27 de junio de 2026 - 14:47
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Dolor por su muerte a los 54 años
El adiós a Ernestina Pais en las redes
¿Qué te apostás?
Por
Marcelo Rudaeff (Rudy)
Con 48 selecciones, la fase de grupos nos dejó ver 96 camisetas, un derroche de facha, tela y fetichismo
Un mapa estético de las mejores camisetas del Mundial 2026
Por
Hernán Panessi
La mítica banda experimental canadiense tocará al fin en Argentina
Godspeed You! Black Emperor, música para habitar futuros (si te bancás el ruido)
Por
Julio Nusdeo
Exclusivo para
En medio de la tensión entre la Justicia y el Gobierno
Ariel Lijo destacó “la falta de tolerancia” en el país en una charla en la UMET
Crece la exportación de carne vacuna y sube la importación de carne aviar y porcina
Menos asado argentino, más pollo brasileño
Por
David Cufré
En solo una noche Rusia derribó 660 aparatos aéreos no tripulados
Moscú se blinda ante los masivos ataques ucranianos con drones
Una inversión de 1300 millones de dólares
Proyecto RIGI para exportar gas natural
El País
La salida del jefe de Gabinete sería inminente
En plena ola de rumores, Milei recibe a Adorni en Olivos
En medio de la tensión entre la Justicia y el Gobierno
Ariel Lijo destacó “la falta de tolerancia” en el país en una charla en la UMET
El Gobierno construye un andamiaje legal para los grandes jugadores de la IA
Un menú a la carta para los híper millonarios
Por
Paula Marussich
El obispo Juan Ignacio Liébana expuso en el Senado
La Iglesia advirtió que la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada “atenta contra la soberanía”
Por
Washington Uranga
Economía
Crece la exportación de carne vacuna y sube la importación de carne aviar y porcina
Menos asado argentino, más pollo brasileño
Por
David Cufré
Una inversión de 1300 millones de dólares
Proyecto RIGI para exportar gas natural
Mejor que la soja
Campaña récord de girasol
Despidos y cierre de servicios
Trabajadores del INTI denuncian un “lockout” y convocan a una protesta contra el vaciamiento
Sociedad
Dolor por su muerte a los 54 años
El adiós a Ernestina Pais en las redes
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de junio
Fresco y nublado en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 27 de junio
Crisis sin frenos
Flybondi estuvo casi 24 horas sin operar
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Con 48 selecciones, la fase de grupos nos dejó ver 96 camisetas, un derroche de facha, tela y fetichismo
Un mapa estético de las mejores camisetas del Mundial 2026
Por
Hernán Panessi
Horario, dónde verlo y posibles formaciones
Argentina vs Jordania hoy, lo que ya definió Scaloni y las dudas que persisten
El argentino corre en el circuito en Spielberg
Franco Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Austria: la clasificación, minuto a minuto
Fecha 3 de la fase de grupos
A qué hora juega la selección argentina hoy vs Jordania, formaciones y dónde verlo en vivo