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Escuchá Página|12

Científicos convocan a una jornada de protesta el próximo miércoles

Contra una nueva fuga de cerebros

La vicedecana de Exactas, Valeria Levi, convocó a manifestarse y lamentó el riesgo de “perder a toda una generación de investigadores”.

Protesta científicos, CONICET-28/05/2025
Protesta científicos, CONICET-28/05/2025 Protesta científicos, CONICET-28/05/2025 AFP. AFP

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