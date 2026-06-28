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Científicos convocan a una jornada de protesta el próximo miércoles
Contra una nueva fuga de cerebros
La vicedecana de Exactas, Valeria Levi, convocó a manifestarse y lamentó el riesgo de “perder a toda una generación de investigadores”.
29 de junio de 2026 - 00:59
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Protesta científicos, CONICET-28/05/2025
Protesta científicos, CONICET-28/05/2025
AFP. AFP
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