Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Canadá vs. Sudáfrica en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Canadá vs. Sudáfrica en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Canadá vs. Sudáfrica en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Canadá vs. Sudáfrica en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
Canadá vs. Sudáfrica en el Mundial 2026, el partido minuto a minuto
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Uno por uno, los pedidos de los aliados para ayudar en el Congreso
📰 El toma y daca de los gobernadores
Desde las obras públicas hasta el pago de la deuda de ANSES, pasando por la reducción del IVA a los productos regionales.
Por
Analía Argento
28 de junio de 2026 - 21:00
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Últimas Noticias
El agro aportó ingresos extraordinarios pero los dólares se van
Superávit para pagar al FMI
Por
Mara Pedrazzoli
La Iglesia debatió reformas ante los conflictos en el mundo
León XIV pide coraje ante las guerras y las crisis globales
Por
Elena Llorente
Récords en la fase de grupos y todo lo que puede romper ante Cabo Verde
Messi y la Selección reescriben la historia
Por
Lucas Gatti
contratapa
Personas y personajes
Por
The Walking Conurban
Exclusivo para
Promesas que hacen agua
Wall Street refleja las dudas sobre la IA
Por
Federico Kucher
La destrucción del aparato productivo y la fuerza laboral
El desafío será regenerar empleo
Por
Raúl Dellatorre
Hay señales de fastidio, pero mantienen el apoyo a la Casa Rosada
Uno por uno, los pedidos de los gobernadores aliados para ayudar al Gobierno en el Congreso
Por
Analía Argento
Sobre las internas
Por
Jorge Alemán
El País
Tiempo de encrucijadas
Cosas del fin de Adorni y de la interna peronista
Por
Eduardo Aliverti
Trastienda de una crisis eterna y una salida caótica
Los hermanos Milei bajaron la guillotina y echaron a Manuel Adorni
Por
Sebastián Cazón
El ministro de Interior es el señalado para reemplazar a Adorni
Las miradas puestas en Santilli
Por
Paula Marussich
Una caída peligrosa
Por
Felipe Yapur
Economía
El agro aportó ingresos extraordinarios pero los dólares se van
Superávit para pagar al FMI
Por
Mara Pedrazzoli
La destrucción del aparato productivo y la fuerza laboral
El desafío será regenerar empleo
Por
Raúl Dellatorre
El modelo económico Premium contrasta con la malaria del común de la población
Una fiesta de millonarios en autos de lujo
Por
Leandro Renou
Crece la exportación de carne vacuna y sube la importación de carne aviar y porcina
Menos asado argentino, más pollo brasileño
Por
David Cufré
Sociedad
"Las chicas y chicos nos necesitan hoy”
Unicef armó una campaña de donaciones para los niños afectados por los terremotos en Venezuela
El video que se volvió viral
El ingenio argentino que le permitió a un hincha recuperar su billetera
Luego de tres días de búsqueda
Terremoto en Venezuela: hallaron sin vida a la esposa y los hijos del futbolista Lucas Trejo
Probables lluvias en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 28 de junio
Deportes
Récords en la fase de grupos y todo lo que puede romper ante Cabo Verde
Messi y la Selección reescriben la historia
Por
Lucas Gatti
Solo Bielsa, con Uruguay, no logró superar la primera ronda
La legión de técnicos argentinos que avanza
Por
Malva Marani
El británico Russell volvió a la victoria en el Red Bull Ring
Fórmula 1: Alpine y Colapinto, lejos en Austria
Por
Malva Marani
Lo que va del abandono de su poderoso estilo tradicional a sus fragilidades actuales
Alemania ya no es lo que fue
Por
Pablo Vignone