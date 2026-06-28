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La contracara del superávit de Nación es el déficit de las provincias

📰 Federalismo al revés

Lo que Milei exhibe como uno de los principales logros de gestión se sustenta en un progresivo deterioro de las cuentas provinciales.

Diego Rubinzal
Por Diego Rubinzal
Javier Milei junto a gobernadores en Nueva York
El presidente Javier Milei junto a gobernadores aliados en Nueva York. Noticias Argentinas

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