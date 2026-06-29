Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Se sacó de encima a Japón en el minuto 96 y está en octavos

📰 Brasil va tomando forma

El equipo de Ancelotti lo dio vuelta en el segundo tiempo y espera por Noruega o Costa de Marfil. La inocencia nipona y el arriesgado festejo verdeamarelo en Miami.

Por Cristian Dellocchio
Brazil's players celebrate their second goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Vinicius, a la cabeza del desahogo brasileño tras el 2-1 de Martinelli. AFP. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La frenética banda sueca estrenó en YouTube su documental "The Hives Live in Latin America"

“Para The Hives, el éxito siempre fue poder tocar mucho en vivo”

Por Luis Paz
Murieron todos los integrantes de la banda

Terremoto en Venezuela: la tragedia de Van Der Dijs

Por Yumber Vera Rojas
¿Cómo se dirá “saque si quiere ganar” en nipón?

A la hora de la verdad, Brasil fue Brasil y Japón, Japón

Por Cristian Dellocchio
Pese a la pausa ambos países discrepan sobre la reanudación del diálogo

Estados Unidos e Irán acordaron detener el fuego cruzado de los últimos días

Exclusivo para

O la prohibición de salida del país

Adorni más complicado: piden su prisión preventiva en la causa por enriquecimiento ilícito

Se queda en Buenos Aires

Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur: el funcionario que irá en su lugar

La Iglesia debatió reformas ante los conflictos en el mundo

León XIV pide coraje ante las guerras y las crisis globales

Por Elena Llorente
Récords en la fase de grupos y todo lo que puede romper ante Cabo Verde

Messi y la Selección reescriben la historia

Por Lucas Gatti

El País

Sigue la pelea entre el juez y el fiscal

La Justicia prohibió la salida del país de Insaurralde, Cirio y Clerici, pero rechazó detenerlos

O la prohibición de salida del país

Adorni más complicado: piden su prisión preventiva en la causa por enriquecimiento ilícito

Un debate con más de 90 años de vigencia

Lex mercatoria 4.0

Por Alejandro Slokar
No viaja a Asunción

Milei se abraza a los Bolsonaro, planta al Mercosur y vuelve a esquivar a Lula

Economía

Milei vende mejoras, pero hay un esquema de "serrucho" sin despegue

La economía, lejos de tiempos felices

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de junio de 2026

Julio llega con suba de tarifas en servicios esenciales

El frío se siente en los bolsillos

La devaluación del salario, según la suba del transporte

Cuántos boletos menos se pueden comprar

Sociedad

La justicia los investiga tras intentar violar los controles de seguridad en un partido del Mundial

Dos influencers argentinos detenidos en Miami

Por Santiago Brunetto
Para prevenir un desastre sanitario

La ONU suministrará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela

El tirador fue detenido

Seis muertos en un tiroteo en el norte de Alemania

Venezuela: la doble catástrofe

Por Atilio A. Boron

Deportes

¿Cómo se dirá “saque si quiere ganar” en nipón?

A la hora de la verdad, Brasil fue Brasil y Japón, Japón

Por Cristian Dellocchio
"A petición del propio jugador”, señalaron desde la Casa Blanca

Real Madrid oficializó el acuerdo y Nico Paz permanecerá en el Como

Siguen los 16avos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Los ciudadanos estadounidenses y los derechos humanos

El debate sobre el ICE, a 25 años del atentado a las Torres Gemelas

Por Adrián De Benedictis