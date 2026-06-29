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El País

El Gobierno anunció desde Olivos a Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete

📰 Con Adorni afuera, Milei se pintó de colorado

El Presidente y su hermana decidieron el ascenso del que el hasta ayer ministro de Interior basados en su supuesto “músculo político”. La grotesca defensa del finado.

Por Melisa Molina
Santilli reempazará a Adorni luego de varios meses de escándalo político. Santilli reempazará a Adorni luego de varios meses de escándalo político. NOTICIAS ARGENT

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