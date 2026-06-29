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“Confío en que ayude a fortalecer el cambio", dijo el expresidente
Macri festejó y Milei lo ninguneó
30 de junio de 2026 - 00:26
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NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 21: El ex presidente Mauricio Macri
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 21: El ex presidente Mauricio Macri afirmó que Javier Milei se ve “como un profeta” y así lo expresó en una charla que brindó este jueves en la Universidad Austral.FOTO NA: DANIEL VIDES
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