Macri festejó y Milei lo ninguneó

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 21: El ex presidente Mauricio Macri

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 21: El ex presidente Mauricio Macri afirmó que Javier Milei se ve “como un profeta” y así lo expresó en una charla que brindó este jueves en la Universidad Austral.FOTO NA: DANIEL VIDES

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