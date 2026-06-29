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Historieta. Ediciones rosarinas del gran Quique Alcatena
📰 Tierras raras y mitología griega
Kambadalam es un trabajo inédito con Eduardo Mazzitelli y Los mitos griegos es una obra integral que se edita por primera vez.
Por
Leandro Arteaga
29 de junio de 2026 - 21:00
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Mazzitelli y Alcatena hicieron una de las duplas mayores de la historieta nacional.
Gentileza -
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