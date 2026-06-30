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Deportes

Análisis del partido más emotivo en lo que va del Mundial

📰 El Paraguay que cazó su gloria

La Albirroja que eliminó a Alemania del Mundial se forjó a base de rendimientos, confianza ciega y amor a las palabras.

Por Malva Marani
FOXBOROUGH (United States), 30/06/2026.- Paraguay's head coach Gustavo Alfaro celebrates with his players after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, Massachusetts, USA, 29 June 2026. (Alemania) EFE/EPA/GREG COOPER
Un abrazo emotivo entre Alfaro y sus jugadores tras la gesta de Boston. EFE. EFE

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