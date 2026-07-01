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Rosario|12

Javkin y Monteverde se cruzaron por obras en el barrio Las Flores

📰 Críticas y acusaciones que anticipan el 2027

El intendente mantuvo una polémica en las redes luego de un recorrido del líder de Ciudad Futura por el sur de Rosario.

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