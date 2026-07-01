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Teatro. Llega a Rosario la obra Muy a mi pesar, con Claudia Cantero
📰 El sensible momento de cuidar de otra persona
El celebrado unipersonal, con dirección y dramaturgia de Mario Segade, tiene una única función en La Orilla Infinita.
Por
Leandro Arteaga
01 de julio de 2026 - 21:00
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Claudia Cantero protagoniza "Muy a mi pesar", de Mario Segade.
LauraRieraa
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