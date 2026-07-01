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Rosario|12

Franco Escobar vuelve a Newell's tras su paso por Peñarol

📰 Frank Kudelka suma defensores

La dirigencia selló la vuelta de Escobar a la institución. Ya tiene a Giannetti. Ahora se busca volante ofensivo y delantero.

Franco Escobar, de Peñarol a Newells. Gentileza

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