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TAPA 1 DE JULIO - Clone

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Cuando la deuda se paga con el cuerpo

Por Pablo Vera
El gobierno facilitó el ingreso de equipos de segunda mano para las fábricas locales

Maquinaria usada para una inversión que no despega

Por Mara Pedrazzoli
Irá contra Brasil en octavos de final

Apareció Haaland una vez y Noruega eliminó a Costa de Marfil

El País

El Gobierno dio otro paso en la destrucción del sistema científico

Un centenar de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica y un golpe a la soberanía

Por Celeste del Bianco
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Milei participó del festejo del 4 de julio en la embajada norteamericana

Una muestra extrema de las relaciones carnales

Por Melisa Molina

Economía

Junio, el mes de repunte de la divisa. Aprobación formal a los créditos de garantía del Banco Mundial y el BID

El dólar cerró a más de $1500

El semestre acumula una merma del 9,9%

Los autos siguen por debajo de 2025

Inversión de u$s 4500 millones en el proyecto Rincón de Aranda

Nuevo RIGI para Vaca Muerta

La empresa dueña de la marca de Willard, en problemas por la recesión

Crisis en una fábrica de baterías

Sociedad

Una nueva función para proteger la privacidad

WhatsApp ya lanzó los nombres de usuario: cómo reservar uno y para qué sirven

Una inmigración que echa raices aquí hace un siglo y suman 15.000 personas

Los caboverdianos viven una fiesta en Argentina

Por Santiago Brunetto
Audiencia clave en Corrientes

Declararon los padres de Loan Peña y pidieron respuestas por su hijo

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El relato de los triunfos a base de garra y "huevo"

La épica del batacazo se apodera del Mundial: ¿un nuevo obstáculo para la Seleción?

Por Cristian Dellocchio
"No estaban cómodos conmigo", reconoció

Bielsa renunció como DT de Uruguay y rompió el silencio sobre su vínculo con los jugadores

Con otro doblete de Mbappé, un insaciable del gol

Mundial 2026: Francia apabulló a Suecia y juega cada día mejor

Por Daniel Guiñazú