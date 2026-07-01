Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura

CINE “El afinador”, de Daniel Roher, con Dustin Hoffman

Variaciones del talento sonoro

Cruza de film de robos, buddy movie minimalista y estudio de personaje atravesado por la posibilidad del romance, se caracteriza por recrear un espíritu “setentoso”.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
El Afinador
"El Afinador", plena de ritmos calmos y cambios de registro. Alan Markfield, Prensa -. Alan Markfield

Últimas Noticias

Los Tres Leones sobrevivieron ante Congo, pero hay dudas por su funcionamiento

La balada de Harry Kane: siempre habrá noches solitarias

El canadiense es juez internacional desde 2015

Drew Fischer será el árbitro de Argentina ante Cabo Verde en Miami

Ciclo internacional

La obra de Leonardo Favio recorre América Latina

Quién es Pedro Di Nezio, nuevo director del SMN

Milei repatria a un científico para conducir un Servicio Meteorológico Nacional cada vez más chico

Por Natalia López Gómez

Exclusivo para

Fue "una frase poco feliz"

El nuevo vocero de Milei ya tuvo que disculparse después de su primera conferencia

El semestre acumula una merma del 9,9%

Los autos siguen por debajo de 2025

Los enviados estadounidenses llegaron a Doha

Irán desmintió a Trump y negó conversaciones directas con EE.UU. en Qatar

Audiencia clave en Corrientes

Declararon los padres de Loan Peña y pidieron respuestas por su hijo

El País

Quién es Pedro Di Nezio, nuevo director del SMN

Milei repatria a un científico para conducir un Servicio Meteorológico Nacional cada vez más chico

Por Natalia López Gómez
Desmedido despliegue policial en el Polo científico

Ajuste y palos para becarios del Conicet

El exfuncionario le devolvía el dinero en cash

Tarjetazo tercerizado: la secretaria de Adorni declaró que hizo compras a pedido del exjefe de Gabinete

Fue "una frase poco feliz"

El nuevo vocero de Milei ya tuvo que disculparse después de su primera conferencia

Economía

Más golpes al bolsillo

El Gobierno congela el descuento de la SUBE para la tarifa social

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026

"Jefes", el libro que desnuda el poder de la elite empresaria local

Leandro Renou: “La burguesía es parte del problema de la Argentina”

Por Karina Micheletto
El semestre acumula una merma del 9,9%

Los autos siguen por debajo de 2025

Sociedad

En Nueva York

Insólita manifestación en el Empire State: una bandera por la paz y una propuesta de matrimonio a 443 metros de altura

A los 58 años, por causas desconocidas

Murió Manuel Arjona, miembro fundador del cuarteto Locomía

Tiros en el aula

Un estudiante de Cutral Co llevó un arma a la escuela y un adolescente resultó herido

Por Santiago Brunetto
Lo obligan a desistir de una demanda

El Gobierno amenazó a Helmut Ditsch, autor de la obra del Glaciar Perito Moreno en Casa Rosada

Deportes

El canadiense es juez internacional desde 2015

Drew Fischer será el árbitro de Argentina ante Cabo Verde en Miami

El arquero de Cabo Verde es uno de los más reconocidos de la Copa

Vozinha, de refugiarse en lo de sus abuelos a figura del Mundial

Por Adrián De Benedictis
El goleador anotó los dos tantos para el 2-1 sobre RD Congo

En el torneo de las estrellas, Kane levantó la mano y ganó Inglaterra

Por Daniel Guiñazú
Siguen los 16avos de final

Bélgica vs. Senegal hoy en el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto