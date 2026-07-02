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Rosario|12

La imposible conversación que propone la Inteligencia Artificial

📰 La pantomima de un diálogo

La fantasía conversacional con el chatGPT y sucedáneos produce código sin receptor y un decir sin interpretación, al servicio de la acumulación del algoritmo.

Andrés Amariles*
Por Andrés Amariles*
conversación con chat gpt
El enunciado del emisor no se equivoca, ya que la IA le responde desde su mismo lugar. Gentileza -

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