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El País

El plan de la Casa Rosada para llegar competitivos a 2027

Una apuesta a la división opositora

El Gobierno negocia con los aliados la suspensión de las primarias. Preocupado por las encuestas, trabaja para fragmentar el voto de la oposición.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
SANTILLI GOBERNADORES El flamante jefe de Gabinete junto a los gobernadores. PRESIDENCIA

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