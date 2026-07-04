Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Francia vs. Paraguay hoy por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
1 hora
Francia vs. Paraguay hoy por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
1 hora
Francia vs. Paraguay hoy por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
1 hora
Francia vs. Paraguay hoy por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
1 hora
Francia vs. Paraguay hoy por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Proyecto del municipio y la editorial de la Universidad Nacional
📰 Bibliotecas y lecturas en refugios municipales
Las propuestas buscan garantizar el acceso a la cultura de personas que asisten a albergues municipales y participan de talleres.
04 de julio de 2026 - 19:29
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Lecturas en refugios para gente en situación de calle.
Prensa Municipalidad Rosario
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Vacaciones de invierno en Mar del Plata
El Teatro Auditorium prepara una nueva edición de “A desaburrir el invierno”
El invento de Gianni Infantino paga la mitad de la cuenta
El fabuloso negocio de la pausa de hidratación
Por
Pablo Vignone
El astro está en su sexto Mundial, pero... ¿hay que descartarlo para el séptimo?
El Messi 2030, una construcción que crece en tiempo real
Por
Pablo Amalfitano
BASURAL
Exclusivo para
Fue denunciado penalmente por los ejercicios militares de EE.UU
La obsesión de Milei por regalar el Mar Argentino
Por
Paula Marussich
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,
El Banco Central refinancia toda la deuda REPO
La nave robótica debe recolocarlo en su órbita para que no salga de funcionamiento
Una misión de la NASA al espacio para rescatar un telescopio
Para afinar la agenda parlamentaria
Diego Santilli debuta en la Mesa Política
El País
Los resultados del Operativo Aprender
Cómo cuenta la educación el gobierno de Milei
Por
Lucrecia Rodrigo y Myriam Feldfeber
Fue denunciado penalmente por los ejercicios militares de EE.UU
La obsesión de Milei por regalar el Mar Argentino
Por
Paula Marussich
“Los fusilados de Racing”, el sábado 4 por Argentina/12
Rodolfo Petriz: “Había que dar a conocer esta masacre”
Por
Oscar Ranzani
A pedido del trader Mauricio Novelli
Causa $LIBRA: La Justicia apartó a las querellas y le dio un golpe letal a la investigación
Por
Irina Hauser
Economía
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,
El Banco Central refinancia toda la deuda REPO
La economía real profundizó su caída en mayo y junio
A los mejores 18 meses hay que sacarles 2
Por
David Cufré
Cayó 32,4 por ciento en relación a mayo
Venta de maquinaria agrícola, para abajo
Tubos de acero
No renuevan el antidumping
Sociedad
Infancias desprotegidas: los niños tienen acceso a su primer celular a partir de los 9 años
El riesgo de que los chicos usen a la IA como amiga y terapeuta
Por
Soledad Ferrari
Gracias a la app de viajes que utilizó
Belgrano: encontraron a la joven que había desaparecido durante el partido de Argentina
El hallazgo fue en la costa norte
Descubren 18 tumbas de distintas épocas antiguas en Egipto
Volvía sola a su casa y dejó de responder los mensajes
Belgrano: buscan a una adolescente que desapareció durante el partido de la selección argentina
Deportes
El invento de Gianni Infantino paga la mitad de la cuenta
El fabuloso negocio de la pausa de hidratación
Por
Pablo Vignone
El astro está en su sexto Mundial, pero... ¿hay que descartarlo para el séptimo?
El Messi 2030, una construcción que crece en tiempo real
Por
Pablo Amalfitano
Segundo partido de octavos de final
Francia vs. Paraguay hoy por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
Fast Food
Di Stéfano, Piazzolla y los Mundiales
Por
Juan José Panno