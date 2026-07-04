Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

La justicia cerró dos causas de espionaje ilegal

Blindaje judicial a Mauricio Macri

La Corte Suprema le puso fin al caso del ARA San Juan, mientras Ercolini archivó el del Proyecto AMBA y sobreseyó a 28 imputados.

Por Luciana Bertoia
Corte Suprema de Justicia de la Nación Los supremos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. prensa

Últimas Noticias

Se cruzan en octavos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan México vs. Inglaterra hoy, dónde verlo y posibles formaciones

21 años después del álbum que redefinió su carrera

Madonna regresa donde reafirmó su reinado: “Confessions II”, entre la euforia de la pista de baile, la memoria y las cicatrices

Por Erik Gómez
La pregunta que antecede a la interna peronista

¿Quieren realmente ganarle a Milei?

Por Eduardo Aliverti
Sumó por quinta vez en la temporada

Franco Colapinto: “Fue una carrera muy buena”

Exclusivo para

CINE Se estrena "Dos pianos", lo nuevo de Arnaud Desplechin, con Charlotte Rampling

De amores y fantasmas

Por Diego Brodersen
¿Quién se apropia de los beneficios?

Tensión geopolítica y soporte estatal

Por Federico Kucher
Fast Food

Di Stéfano, Piazzolla y los Mundiales

Por Juan José Panno
Tiene que negociar con los gobernadores la eliminiación de las PASO

La primavera para Santilli duró lo que un suspiro

Por Paula Marussich

El País

La pregunta que antecede a la interna peronista

¿Quieren realmente ganarle a Milei?

Por Eduardo Aliverti
Vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán

Milei y Villarruel coincidirán de nuevo en un acto

El arzobispo García Cuerva a 50 años del asesinato de los sacerdotes palotinos

“Con nuestras lágrimas queremos regar el suelo de una Nación que sigue clamando justicia”

Por Washington Uranga
Binance y Lemon deben informar los movimientos en las cuentas del exjefe de Gabinete

La Justicia pidió nuevas pruebas sobre Manuel Adorni

Economía

Pérdida acumulada de poder adquisitivo de u$s 62.000 millones

Caída salarial, motor de la crisis

Por Raúl Dellatorre
Milei se gasta 2000 millones de dólares en subsidios a empresas mientras la mora de los hogares es récord

El regalo del RIGI y las familias quebradas

Por Leandro Renou
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,

El Banco Central refinancia toda la deuda REPO

La economía real profundizó su caída en mayo y junio

A los mejores 18 meses hay que sacarles 2

Por David Cufré

Sociedad

Cierre del espacio aéreo en Sicilila

El volcán Etna entró en actividad eruptiva

A preparar el abrigo y ¿el paraguas?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de julio

La abogada tenía 50 años, padecía una neumonía bilateral

Murió Vanessa Rial, la abogada que logró que su exmarido fuera condenado a 37 años de cárcel

Por Soledad Ferrari

Deportes

Se cruzan en octavos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan México vs. Inglaterra hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Sumó por quinta vez en la temporada

Franco Colapinto: “Fue una carrera muy buena”

Se cruzan en octavos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Brasil vs. Noruega hoy, dónde verlo y posibles formaciones

En el otro partido de este lunes se enfrentan Estados Unidos y Bélgica

Mundial 2026: Portugal y España se miden por uno de los pasajes a cuartos de final