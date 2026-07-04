Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

El caso de la Patagonia árabe y la disputa por los recursos naturales argentinos

Los Estados extranjeros ganan terreno en el sur

Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico.

Alejandra Dandan
Por Alejandra Dandan
Glaciar,Patagonia Argentina
Glaciar,Patagonia Argentina El fideicomiso Amaike denunció usurpación en las altas cumbres rionegrinas. Archivo -

Últimas Noticias

Lanzaron un simulador para concientizar a los jóvenes sobre el riesgo de las apuestas online

Si jugás, terminás Caput(o)

Ambos bandos aumentron sus ataques a objetivos civiles

Contraataque ucraniano para frenar el avance ruso

La disputa por la jefatura de gobierno porteño

Mauricio Macri marca diferencias con Jorge Macri de cara al 2027

Por Werner Pertot
21 años después del álbum que redefinió su carrera

Madonna regresa donde reafirmó su reinado: “Confessions II”, entre la euforia de la pista de baile, la memoria y las cicatrices

Por Erik Gómez

Exclusivo para

Opinión

Operaciones regionales de injerencia electoral

Por Jorge Elbaum
Fue denunciado penalmente por los ejercicios militares de EE.UU

La obsesión de Milei por regalar el Mar Argentino

Por Paula Marussich
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,

El Banco Central refinancia toda la deuda REPO

La nave robótica debe recolocarlo en su órbita para que no salga de funcionamiento

Una misión de la NASA al espacio para rescatar un telescopio

El País

La disputa por la jefatura de gobierno porteño

Mauricio Macri marca diferencias con Jorge Macri de cara al 2027

Por Werner Pertot
Por los 250 años de la independencia estadounidense

Milei se perdió la fiesta, pero refuerza su vínculo con Trump

La Corte reafirmó el cierre de la causa del ARA San Juan

El Poder Judicial terminó de blindar a Macri por el espionaje ilegal

Por Luciana Bertoia
Juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Es inminente la sentencia contra cuatro altos mandos de la Armada

Por Adriana Meyer

Economía

Milei se gasta 2000 millones de dólares en subsidios a empresas mientras la mora de los hogares es récord

El regalo del RIGI y las familias quebradas

Por Leandro Renou
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,

El Banco Central refinancia toda la deuda REPO

La economía real profundizó su caída en mayo y junio

A los mejores 18 meses hay que sacarles 2

Por David Cufré
Cayó 32,4 por ciento en relación a mayo

Venta de maquinaria agrícola, para abajo

Sociedad

La abogada tenía 50 años, padecía una neumonía bilateral y sufría precariedad económica

Murió Vanessa Rial, la abogada que logró que su exmarido fuera condenado a 37 años de cárcel

Por Soledad Ferrari
Investigan si pertenece a uno de los pescadores desaparecidos en Punta Indio

Encontraron otro cuerpo flotando en Uruguay

Veinte años de ataque contra la ESI, hoy con la vicejefa del GCBA al frente

Clara Muzzio y el oportunismo político que niega la evidencia

Por Dolores Curia
Venezuela afronta las secuelas dejadas por el doble terremoto

Los familiares aun esperan milagros bajo las ruinas

Por Manuel Palma

Deportes

Segundo partido de octavos de final

Francia venció 1-0 a Paraguay por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Brasil-Noruega a las 17 y México-Inglaterra a las 21

Domingo de goleadores mundialistas en acción

El conjunto africano busca igualar su actuación de Qatar 2022

Marruecos otra vez entre los ocho mejores: derrotó 3 a 0 a Canadá

El italiano Kimi Antonelli ganó la Sprint y conquistó la pole

Fórmula 1: Colapinto tuvo un sábado difícil en Silverstone

Por Malva Marani