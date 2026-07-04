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Deportes

Inolvidable triunfo de la Selección contra Cabo Verde para pasar a octavos

📰 Qué manera de sufrir, qué manera de emocionar

La Selección se impuso en tiempo extra con un gol de Cuti Romero que la FIFA dio como en contra. Un partido de película contra un rival épico. Arrancó el Mundial nomás.

Por Cristian Dellocchio
AME7312. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Jugadores de Argentina celebran un gol este viernes, en un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Estevez
La victoria está asegurada y el desahogo del equipo es total en Miami. EFE. EFE

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