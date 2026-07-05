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Funerales públicos con llamados de venganza contra Donald Trump
En Irán, decenas de miles despiden a Alí Jamenei
El segundo día de funeral contó con la presencia de altas autoridades iraníes y familiares del fallecido líder supremo, aunque se ausentó su sucesor, Mojtaba.
06 de julio de 2026 - 22:39
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Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos
Segundo día de funerales públicos de Alí Jamenei.
EFE. EFE
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Irán
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